Геращенко: Еще один раненый под Радой нацгвардеец находится в крайне тяжелом состоянии
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что состояние еще одно бойца Нацгвардии, пострадавшего во время вчерашних событий под Радой, врачи оценивают как крайне тяжелое.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Состояние еще одно бойца Нацгвардии врачи оценивают как крайне тяжелое. Он на грани жизни и смерти", - говорится в его сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что в столкновениях под Радой пострадал 141 человек, из них 131 – милиционеры и гвардейцы.
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31 августа от ранения скончался военнослужащий Национальной гвардии Украины, старший солдат Игорь Дебрин, 1990 года рождения.
Сегодня сообщено о смерти второго бойца Нацгвардии, раненного 31 августа во время столкновений под Верховной Радой, Дмитрия Сластикова, призывника из Желтых Вод.
Позже стало известно, что в Александровской больнице скончался еще один, уже третий, раненый вчера под Верховной Радой.