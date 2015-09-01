Геращенко: Еще один раненый под Радой нацгвардеец находится в крайне тяжелом состоянии

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Состояние еще одно бойца Нацгвардии врачи оценивают как крайне тяжелое. Он на грани жизни и смерти", - говорится в его сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в столкновениях под Радой пострадал 141 человек, из них 131 – милиционеры и гвардейцы.

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31 августа от ранения скончался военнослужащий Национальной гвардии Украины, старший солдат Игорь Дебрин, 1990 года рождения.

Сегодня сообщено о смерти второго бойца Нацгвардии, раненного 31 августа во время столкновений под Верховной Радой, Дмитрия Сластикова, призывника из Желтых Вод.

Позже стало известно, что в Александровской больнице скончался еще один, уже третий, раненый вчера под Верховной Радой.