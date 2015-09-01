Киевский суд отменил статус нерезидентов для крымчан

Сегодняшним решением апелляционного суда жители Крыма снова признаны резидентами Украины.

"Но суд удовлетворил иск только в части отмены пункта 1 постановления. И положения, которые касаются ограничения прав юридических лиц, пока продолжают действовать. Суд также отказался признавать факт дискриминации", – об этом сообщил "Событиям Крыма" эксперт "Регионального центра прав человека" Сергей Заец.

По словам эксперта, в скором времени правозащитниками будет подана кассационная жалоба. Они также ожидают ответной жалобы от НБУ, чтоб вернуть статус нерезидентов для крымчан.

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Заец добавил, что в Верховном суде Украины находится еще один иск, поданный организацией "Крымский центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" и ее председателем Андреем Щекуном.

Согласно постановлению Нацбанка Украины от 3 ноября 2014 года, граждане Украины, а также юридические лица, имеющие крымскую регистрацию, объявлены нерезидентами. Таким образом, им фактически отказано в предоставлении полного спектра банковских услуг, которыми могут пользоваться другие граждане Украины (открытие счета, депозита, оформление кредита и покупка иностранной валюты и т.п.).

Правозащитники заявили о дискриминации крымчан, которая содержится в нормах постановления Нацбанка.