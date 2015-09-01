Милиция опровергает информацию об избиении в Голосеевском райуправлении задержанных во время столкновений возле ВР

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.

"Ничего такого не было. Задержанных допрашивают, и в случае необходимости к ним будет применена статья 208 УПК", - отметили правоохранители.

Указанная статья Уголовно-процессуального Кодекса предусматривает, что уполномоченное служебное лицо имеет право без постановления следственного судьи, суда задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы в случаях, когда это лицо застали во время совершения преступления или покушения на его совершение; или если непосредственно после совершения преступления очевидец, в том числе потерпевший, или совокупность очевидных признаков на теле, одежде или месте события указывают на то, что именно это лицо только что совершило преступление.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Голосеевском райуправлении милиции допрашивается почти 20 из более 30 задержанных за совершение противоправных действий под зданием парламента. При этом в милиции отметили, что почти 100 человек пикетируют райотдел, требуя освобождения задержанных.