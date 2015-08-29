В течение суток на границе обнаружили трех человек из базы "Интерпола"

В частности, как уже сообщалось, с 15 августа проверка документов осуществляется как по украинским оперативным базами данных, так и по базам данных Интерпола, что позволило повысить составляющую безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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Как отмечается в сообщении, сегодня дважды в пункте пропуска «Борисполь» состоялось срабатывания баз данных «Интерпола». В одном случае в отношении гражданина Литвы, который прибыл рейсом «Вильнюс (Литва) - Киев (Украина)», а в другом - в отношении гражданина Украины, который оформлялся на рейс «Киев - Анталия». По данным случаях проинформировано Укрбюро Интерпола в г. Киеве.

Также в пункте пропуска «Кучурган-авто» при осуществлении мер контроля у пограничников Белгород-Днестровского отряда сработала база данных «Интерпола» в отношении гражданина Молдовы, который находится в розыске. Сейчас задержанный передан сотрудникам МВД и по факту обнаружения беглеца проинформировано Укрбюро Интерпола в г. Киеве, подчеркивается в сообщении.