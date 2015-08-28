Аваков анонсировал набор в новое подразделение сил спецназа

Первый набор в новое специальное подразделение органов внутренних дел стартует 15 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время своего отчета на расширенном заседании Кабинета министров.

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"В структуре органов внутренних дел формируется новое специальное подразделение, то есть новое подразделение сил спецназа... Первый набор и подготовка стартует 15 сентября при помощи наших зарубежных консультантов и специалистов", - сказал министр.