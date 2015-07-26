Аваков назвал области, в которых в ближайшее время появится патрульная полиция

Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался о работе, проведенной в 11 областях Украины, по реформированию милиции и сообщил о предстоящих изменениях.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Но, все же, нет у нас волшебной палочки -махнул разок - и все поменялось. Реформа - это процесс кропотливой работы -шаг за шагом. Вот мы и идем. Что-то Вы уже видите, что-то нет.. Как идет процесс? Чего ожидать в ближайшее время? Докладываю Вам - по пунктам и по территориям нашей прекрасной Украины", - написал он.

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Аваков назвал свой доклад "Полиция. Шаги реформы" и разделил по пунктам.

В Одессе, Львове и Харькове патрульные полицейские уже начали свое обучение, а в Днепропетровске, Николаеве, Луцке, Хмельницком и Закарпатской области только стартует набор.

"Первый этап реформы по "самборскому типу" с инвестированием и имплементацией новых систем - стартуем в августе", - так Аваков прокомментировал реформу полиции в некоторых районах Донетчины и Луганщины.