Более 50% украинцев назвали события на Донбассе захватнической войной России - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса "Центра Разумкова", передает "Украинская правда".

В свою очередь 8,7% опрошенных считают, что Россия не причастна к событиям на Донбассе и не является стороной конфликта. Кроме того, 64,9% респондентов назвали "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, которые не имеют права представлять население соответствующих территорий. 16,3% считают их представителями оккупированных территорий.

Более 50% опрошенных считают события в Луганской и Донецкой областях захватнической войной России, 25,6% - борьбой США и РФ за влияние на Украину, 13,6% назвали их гражданским конфликтом.

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При этом 34,5% украинцев считают, что Украина должна продолжить АТО до полного восстановления контроля над оккупированными территориями.

28,5% считают, что этим территориям следует предоставить особый статус, а 19,9% вообще предлагают отделить оккупированные районы Донбасса от Украины. 36,5% опрошенных поддерживают закрепление в Конституции особого статуса Донбасса, 39,2% такого варианта не поддерживает.

Украинцы в целом негативно – 44% – оценивают текущие результаты Минских договоренностей, почти 12% относятся к ним положительно, а почти 23% - нейтрально.

Исследование проведено с 7 по 16 августа среди 2010 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.