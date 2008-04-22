Центры независимой оценки к тестированию готовы

21 апреля вечером, в канун внешнего оценивания по украинскому языку и литературе, ответственные работники пунктов тестирования вместе с руководителями образовательных заведений, в которых открыты эти пункты, провели подготовку и проверку всех помещений, где в 11.00 начнется тестирование.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре независимого оценивания.

По данным Центра, пронумерованы все 34 тыс. 758 аудиторий, а на каждую парту наклеена наклейка с номером и фамилией участника тестирования, который должен занять это место.

Кроме того, из соображений безопасности опломбированы двери аварийных выходов и всех помещений, которые не будут использоваться в день тестирования.

Как сообщалось, 21 апреля на пункты тестирования было направлено 4200 опломбированных контейнеров с тестовыми материалами. Для обеспечения неприкосновенности материалов тестирования и общественного порядка в помещениях пунктов тестирования привлечено около 8 тыс. сотрудников МВД.