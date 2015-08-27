Завтра в Украину снова вернется 33-градусная жара

Ночью ожидается 14-20, на юге до 24 градусов тепла. Антициклон, масштабная область высокого атмосферного давления, обусловит во всех областях сухую воздушную массу, дождей не ожидается. Ночью и утром местами возможны туманы. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем ​​28-33 градуса тепла.

В северных областях дождей не предвидится. Температура воздуха ночью 12-18 градусов тепла, днем ​​25-30 градусов тепла.

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В центральной части без осадков. Температура воздуха ночью 15-20 тепла, днем ​​25-30 градусов тепла.

В восточных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 14-20 тепла, днем ​​23-29 градусов тепла.

В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 17-24 градуса тепла, днем ​​27-33 градуса тепла.

В Киеве дождей не ожидается. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем ​​28-30 градусов тепла.

Ветер в Украине юго-западный, 3-8 м/с.