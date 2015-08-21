Синоптики пообещали украинцам теплые праздничные выходные, температура поднимется до +28
08:56, 21 августа 2015Общество
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На выходных в Украине немного потеплеет.
На выходных будет облачно с прояснениями / ТСН
В субботу и воскресенье температура воздуха поднимется на несколько градусов, передает ТСН.
На западе синоптики обещают +21-23 градуса тепла. Немного теплее будет на севере – до +24 градусов.
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В центральных и восточных областях столбики термометров достигнут отметки +27. Теплее всего будет на юге – до +28 градусов.
Преимущественно на всей территории страны будет облачно с прояснениями. Небольшие дожди пройдут на южном берегу Крыма.
Ранее УНИАН сообщал, что июль этого года признан самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений, которые начали вести с конца XIX века.
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