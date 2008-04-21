46 миллионов украинцев сидят на пороховой бочке из-за изношенности газовых сетей, заявил председатель Совета профсоюза работников газовых хозяйств Украины Иван ЯРОВОЙ в эфире "5-го канала" в ходе программы, посвященной взрыву бытового газа в жилом доме в Днепропетровске в октябре 2007 года.

При этом он добавил, что тариф на транспортировку газа составляет только 50-60% от необходимого.

И.ЯРОВОЙ подчеркнул: «Что бы мы здесь не делали, какие бы лозунги здесь не были, пока государство не повернется лицом, очень тяжело рассчитывать на позитивный результат. Я не хочу, чтобы так было, но 46 миллионов наших граждан практически сидят на пороховой бочке! Единственный выход – установить нормальный тариф. Тогда можно спросить с человека и в плане ответственности, и за все».

В интервью УНИАН И.ЯРОВОЙ отметил, что опасность жизни пользователей возникает потому, что деньги, полученные от реализации газа, распределяются по остаточному принципу. «Сначала распределяются средства на себестоимость и инвестиционные программы, а что осталось – на транспортировку. Абсолютно никакой материальной заинтересованности и моральной ответственности нет. Социальные программы не решаются, зарплата низкая и, естественно, идет отток квалифицированных кадров», - сказал он.

По словам И.ЯРОВОГО, НАК «Нафтогаз Украины» и Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) каждый раз обещают пересмотреть тарифы, но «выборы идут каждый год, и никто не хочет принимать непопулярные решения».

Председатель Совета профсоюза работников газовых хозяйств также сообщил, что «на сегодняшний день 30-40% газораспределительных сетей уже отработали свой ресурс. На реконструкцию нужны сотни миллионов гривень. Они и закладываются в инвестиционные программы, но когда реальных средств нет, то практически ничего не делается. Например, «Винницагаз» на 2007 год выделила всего 1400 грн. на реконструкцию и модернизацию газопроводов газовому хозяйству «Жмеринка».

«Мы обращались к премьер-министру ТИМОШЕНКО, было открытое обращение и к прежнему правительству, в НКРЭ. Реакция нулевая, даже прямого ответа не было», - сказал И.ЯРОВОЙ. «Насколько этот вопрос был поднят на щит в октябре прошлого года (после трагедии в Днепропетровске), настолько он спущен на тормозах сегодня», - добавил он.

«1 февраля 2008 года вопрос разбирали на СНБО, потом на специальном совещании в правительстве, которое проводил первый вице-премьер ТУРЧИНОВ, были обозначены конкретные сроки, но они не выполнены. По СНБО - две недели – это февраль месяц, по совещанию в Кабмине - до 10 марта. Сегодня у нас уже какое число? Уже середина апреля, а ничего не решено. Такое впечатление, что мы сознательно идем на то, чтобы пережить, не дай Бог, еще такие катастрофы», - подчеркнул И.ЯРОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2007 года произошел взрыв бытового газа в 10-этажном жилом доме в Днепропетровске. В результате взрыва 17 человек погибли, еще 16 получили ранения. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети.