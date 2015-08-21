В Севастополе школьникам начали раздавать российские паспорта

Церемонию приурочили к празднованию Дня государственного флага России, который отмечается 22 августа.

«Сегодня у вас большой праздник – день гражданского совершеннолетия. Вы получаете документ, который удостоверяет, что вы являетесь гражданами великой страны, наследниками ее трудовой и боевой славы. Вы – граждане Российской Федерации и этим сказано все», – сказали школьникам на церемонии, сообщает Крым.Реалии.

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День Государственного флага Российской Федерации – официальный праздник, который установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа.

Ранее УНИАН сообщал, что с временно оккупированной территории и районов проведения АТО в другие регионы переселены 927 тыс. 818 человек, из них 20 тыс. 733 из Крыма.