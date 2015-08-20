Почти миллион человек переехало с Крыма и Донбасса в другие регионы страны

С временно оккупированной территории и районов проведения АТО в другие регионы переселены 927 тыс. 818 человек, сообщают Новости Донбасса.

Большая часть переселенцев из зоны АТО - 907 тыс. 85 человек, из АР Крым и Севастополя - 20 тыс. 733 человек. 157 тысяч 913 детей, 454 тысяч 39 инвалидов и пожилых людей.

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Большенство граждан переехало в Луганскую (210 тыс. 859 человек), Харьковскую (185 тыс. 556 человек), Донецкую (110 тыс. 418 человек), Днепропетровскую (84 тыс. 399 человек), Запорожскую (64 тыс. 893 человек), Киевскую (43 тыс. 287 человек) области и в г.Киев (39 тыс. 047 человек).

Раньше УНИАН сообщал, что на Днепропетровщине началась реконструкция 14 помещений для размещения вынужденных переселенцев, которая будет проводиться за средства в виде гранта в 1,5 млн евро, выделенного на этот проект Европейским Союзом.