Большинство граждан ассоциирует Украину с коррумпированной властью и войной – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией TNS в рамках проекта Института мировой политики "Новая европейская политика. Заполняя пробел в информации".

В частности, опрошенных респондентов социологи попросили ответить, что они думают об Украине.

Больше всего украинцы ассоциируют Украину с коррумпированной, неэффективной властью. Так ответили 24,6% респондентов. Чаще всего такой ответ называли жители центральной Украины.

20,5% опрошенных связывают Украину с войной, конфликтом, разрухой и бедой; 16% - с Родиной и домом; 14,3% - с бедностью, безработицей, нищетой и упадком.

Социологи отмечают, что в ответах опрошенных граждан позитивные ассоциации практически равномерно переплетаются с негативными.

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8,1% респондентов ассоциируют Украину с национальными атрибутами, такими как флаг, вышиванка, калина, васильки, борщ, сало и водка; 7,8% назвали хаос и беспорядок; 7,7% - независимость, свободолюбие, свободу выбора или слова; 7,3% - страну с потенциалом, европейскую страну; 4,7% - нестабильность, неуверенность и бесперспективность; 4,2% - добро, радость, мир и толерантность.

При этом для 20,5% украинцев на этот вопрос было трудно ответить. Такой ответ дал каждый пятый опрошенный.

Опрос проводился с 14 по 21 июля 2015 года методом онлайн-опроса среди городского населения по всей территории Украины, кроме АР Крым и территорий, где проходит АТО.

Во время исследования было опрошено 1 тыс. лиц в возрасте от 18 до 55 лет.