К праздничным выходным в Украине снова потеплеет

В целом, в Украине без осадков, лишь в карпатском регионе и на юге Одесской области ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночная температура составит 7-12 градусов выше нуля, на Закарпатье и в южной части до 16 градусов со знаком плюс, днем 18-23 градусов, на крайнем юге до 26 градусов выше нуля.

В Киеве без осадков, температура ночью 10-12 градусов, днем 20-22 градусов выше нуля.

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В пятницу, 21 августа синоптики прогнозируют отсутствие осадков, лишь в карпатском регионе местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, днем 21-26 градусов, в Карпатах 16-20 градусов выше нуля; в южной части ночью 12-17 градусов, днем 23-28 градусов со знаком плюс.

В Киеве 21 августа осадков не ожидается, температура ночью 11-13 градусов, днем 22-24 градусов выше нуля.