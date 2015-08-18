В ближайшие дни синоптики обещают прохладу: температура будет держаться у отметки +20

Только на Прикарпатье и местами в южной части местами пройдут дожди, передает ТСН.

Так, в Карпатах и на Закарпатье в среду ожидаются грозовые дожди, местами сильные, в южной части местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории страны - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью +7-12°С, на юге страны и на Закарпатье +13-18°С; днем +18-24°С, в Крыму до +27°С.

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В Киеве в среду будет без осадков, температура днем достигнет отметки +20°С.

В четверг, 20 августа, в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, в карпатском регионе местами сильные дожди, на остальной территории страны - без осадков.

Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью +8-13°С, днем +19-24°С, в западных областях +16-21°С; в южной части ночью +11-16°С, днем +22-27°С.

В Киеве 20 августа будет без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью +10-12°С, днем +22-24°С.

Ранее УНИАН сообщал, в ближайшие дни погоду в Украине определит поле повышенного атмосферного давления, температура воздуха немного спадет.