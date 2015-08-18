Завтра на юге и в Карпатском регионе синоптики обещают сильные ливни с грозами

По прогнозам, порывы ветра могут достигать 15-20 м/сек.

В среду, 19 августа в южной части Украины, Прикарпатье и Закарпатье ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/сек. Читайте такжеВ ближайшие дни синоптики обещают прохладу: температура будет держаться у отметки +20 Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Карпатском регионе местами ожидаются сильные дожди.

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