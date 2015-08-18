Завтра на юге и в Карпатском регионе синоптики обещают сильные ливни с грозами
16:08, 18 августа 2015Общество
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По прогнозам, порывы ветра могут достигать 15-20 м/сек.
На юге Ураины ожидаются грозы / Фото УНИАН
В среду, 19 августа в южной части Украины, Прикарпатье и Закарпатье ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/сек.
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Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Карпатском регионе местами ожидаются сильные дожди.
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