На место патрульного полицейского в Днепропетровске претендует 10 человек

В течение трех недель, пока длился прием документов, поступило 11,8 тысяч заявок от желающих служить в новой патрульной полиции. Из этого количества надо отнять 1,1 тысячи человек, - отмечает координатор набора к патрульной службы Днепропетровска Роман Кацуба в комментарии для Радио Свобода

По его данным, треть желающих вступить в ряды новой полиции - женщины. 58,4 процента анкет подали кандидаты с высшим образованием, 41,6 процента – с полным средним. Среди кандидатов есть и безработные, и строители, и даже высокопоставленный чиновник банка, рассказал координатор.

Более 8 тысяч поданных анкет прошли проверку и допущены до второго раунда. Среди желающих были те, кто не подходил по возрастному критерию (патрульные должны быть в возрасте от 21 до 35 лет).

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Сейчас начинается второй этап отбора новых полицейских – тестирование общего уровня знаний. Кандидаты должны ответить на 60 вопросов. Далее предусмотрена проверка физической формы: бег на 1000 и 100 метров, для мужчин – подтягивание, для женщин – отжимание.

Следующими турами проверки кандидатов будут тестирование общего уровня знаний (60 вопросов) и проверка физической формы: бег на 1000 и 100 метров, для мужчин – подтягивание, для женщин – отжимания.

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Координатор набора к патрульной службы отметил, что не может спрогнозировать, сколько именно продлится отбор патрульных. В то же время до конца ноября, как и планировалось, новые патрульные должны начать работу.

Новая патрульная служба является одним из нововведений, предложенных в рамках реформирования МВД.