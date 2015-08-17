Осужденные с Донбасса хотят вернуться на подконтрольную Украине территорию - Геращенко

Около тысячи осужденных с оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донецкой и Луганской областей выражают желание отбывать наказание на подконтрольной властям территории Украины.

Как сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в Facebook, с руководством Государственной пенитенциарной службы Украины и уполномоченным Верховной Рады по правам человека Валерией Лутковской обсудили проблему перемещения осужденных лиц, отбывающих наказание в тюрьмах на оккупированных территориях и хотели бы отбыть часть наказания в других пенитенциарных учреждениях в Украине.

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Геращенко отметила, что указанная тема обсуждается на заседаниях гуманитарной подгруппы в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. По ее словам, на заседаниях подгруппы планируется как можно быстрее решить вопрос с перемещением осужденных лиц, особенно речь идет о подростках, женщинах, больных осужденных. Она заявила, что главным является желание самих осужденных отбывать часть наказания в пенитенциарной системе на подконтрольной Украине территории.

«На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом: на оккупированных территориях остается 29 тюрем, из них 15 в Луганской области и 14 - в Донецкой. На ноябрь 2014 года там отбывали наказание около 16 тысяч человек. Сейчас, по имеющейся у нас информации - около 10 тысяч. Кого-то выпустили, многие умерли или погибли, или были привлечены в отряды боевиков...», - сообщила уполномоченный президента.

Геращенко добавила, что колония в Чернухино, которую в феврале 2015 года пытались эвакуировать, была просто повреждена боевиками, а автозаки с осужденными не выпустили на эвакуацию.

По имеющейся информации, за год конфликта на Донбассе украинской пенитенциарной службе удалось переместить более 300 осужденных, и в частности, 178 женщин из Луганской колонии.

«Последние перемещения, 29 человек, произошли с участием Лутковской, из них девять человек были иностранцами и требовали экстрадиции. Сейчас, по имеющейся информации, около тысячи человек хотели бы отбывать наказание в украинских тюрьмах и колониях. Вопрос - подтвержденные списки этих заключенных. Очень важно приобщить к этой работе МККК, чтобы они как независимая организация могли получить личное подтверждение и верифицировать списки осужденных для перемещения», - сообщила Геращенко.

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В этой связи она отметила, что в настоящее время нет согласия от боевиков на такое перемещение, но продолжается работа по согласованию списков и перевозке людей.

«Также, по нашей информации, в тюрьмах на оккупированных территориях - сложная гуманитарная ситуация, особенно в тех, где отбывают наказание люди с такими тяжелыми диагнозами, как туберкулез, другие. Не хватает лекарств и при этом не допускаются международные гуманитарные организации», - подытожила уполномоченный президента.