В следующем году новая полиция появится в 4 городах Западной Украины - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр МВД Арсен Аваков на совещании в Хмельницкой ОГА.

Он сказал, что в течение сентября-октября 2015 года будет объявлен набор в будущую полицию этих четырех областей. А в январе-феврале 2016 года новая полиция выйдет на улицы Тернополя, Ривне, Черновцов и Ивано-Франковска.

Читайте такжеЯценюк ожидает от Порошенко подписания двух законов о реформе в МВД

Аваков подчеркнул, что в законодательстве о добровольном объединении территориальных общин есть позиция, согласно которой местные власти на местах могут влиять в случае неудовлетворительной работы правоохранительных органов. То есть, по словам Авакова, если руководитель новосозданной полиции не справляется, община может его заменить.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Хмельницком официальном стартовал конкурсный набор кандидатов в патрульную полицию.