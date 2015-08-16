С понедельника аномальная жара начнет отпускать Украину

В понедельник, 17 августа, без осадков, лишь в Карпатах и Крыму, а 18 августа и в южных областях пройдут грозовые дожди, на Закарпатье местами сильный дождь, сообщает ТСН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/сек.

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Температура воздуха ночью 11-16°, на юге страны и Закарпатье до 20°, днем 22-27°, 17 августа на Закарпатье и в южных областях до 30°.

18 августа в северной части снижение температуры ночью до 7-12°, днем до 17-22°.

В Киеве - без дождя. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура 17 августа ночью 14-16°, днем около 25°; 18 августа похолодание ночью до 10-12°, днем до 20°.