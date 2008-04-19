Главный коммунист Крыма призывает украинцев показать НАТО... кулак

В Феодосии сегодня состоялся антинатовский митинг, участники которого заявили о намерении противодействовать проведению учений "Си-Бриз-2008" на территории автономии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского республиканского комитета Компартии Украины, выступая на митинге, народный депутат Украины, лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ выразил убежденность, что «те учения, за которые проголосовала Верховная Рада, не воспринимаются народом и не будут восприняты».

Лидер коммунистов Крыма призвал всех, «кому дорого будущее страны, показать «натовцам» кулак, как показали кулак наши предки Наполеону, как показали кулак наши деды и отцы Гитлеру, и не просто показали кулак, но и прогнали».

Л.ГРАЧ призвал к сплочению все левые и патриотические силы на активизацию борьбы «против присутствия войск НАТО на территории Украины», Крыма и проведения всякого рода учений».

Участники митинга приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится: «Мы заявляем, что феодосийцы, крымчане, решительно будут противодействовать учениям "Си-Бриз-2008" в Крыму и в Феодосии, проявят волю, мужество и стойкость, отстаивая Конституцию государства Украины. Мы призываем все патриотические силы, партии и общественные организации Крыма поднять свой голос протеста против проводимой политики «оранжевого» руководства, сплачиваться вокруг твердой, последовательной и принципиальной позиции Компартии Украины, привлекая и другие левые силы».

Авторы резолюции заявили, что если власть «наплевательски отнесется к мнению большинства народа Украины и положениям «Декларации о государственном суверенитете Украины» относительно стремления к внеблоковому статусу, то они оставляют за собой право инициировать проведение по всему Крыму и Украине акций гражданского неповиновения для реализации на деле воли и требований народа Украины.