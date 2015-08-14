В Украине за три месяца должны "декоммунизировать" 908 населенных пунктов (карта)

Как сообщает Украинский институт национальной памяти, согласно закону, общины должны до 21 ноября дать предложения относительно новых или возвращения исторических названий населенных пунктов, которые связаны с коммунистическим тоталитарным прошлым.

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"За последний месяц список увеличился на 30 населенных пунктов. Согласно обновленным данным названия 908-и населенных пунктов подпадают под действие закона. По прогнозам ученых, это количество может достигнуть тысячи названий", - говорится в сообщении.

Согласно данным мониторинга УИНП, в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", подлежат изменению названия 30 городов и 51 городок (пгт), 711 сел и 116 поселков (по состоянию на 13 августа, данные обновляются).

По данным института, если местные власти до 21 ноября 2015 г. не подадут в Верховную Раду свои предложения относительно новых названий населенных пунктов, депутаты до 21 февраля 2016 г. примут решение о переименовании на основании рекомендаций Украинского института национальной памяти.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Петр Порошенко подписал закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", который был принят Верховной Радой 9 апреля.