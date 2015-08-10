Саакашвили сообщил о гибели в зоне АТО добровольца из Грузии

Об этом на своей странице в Facebook глава Одесской облгосадминистрации сообщил Михаил Саакашвили.

"Еще один грузин - 24-летний Гиорги Баратели сложил голову за Украину. Он был добровольцем 93-й бригады, родом из Сухуми", - написал Саакашвили.

Пока неизвестно, где именно погиб доброволец.

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"Говорил с его комбатом Ярославом. Он рассказал, что Гиорги всегда повторял, что он пошел воевать, чтобы им гордился его отец и вся Грузия. Я уверен, что Грузия будет гордиться им, также как всеми, кто сражается в нашей общей войне", - добавил губернатор.

Ще одне молоде життя обірвалося. Ще один грузин, 24х-річний Гіоргі Барателі, склав голову за Україну. Він був добровольц... Posted by Mikheil Saakashvili on 10 серпня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, сегодня ночью террористические группировки численностью до батальонной тактической группы при поддержке 10 танков, 10 БМП и другой техники осуществили наступление на опорный пункт 72-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Старогнатовка.

После этого командованием ВСУ было принято решение вывести украинскую артиллерию на определенные рубежи, и противник был остановлен и отброшен на 2-3 километра.

В ходе боя 7 украинских военнослужащих получили ранения.

Министерство иностранных дел по поручению президента безотлагательно информирует действующего председателя ОБСЕ, государства-участники «нормандского формата», ЕС и НАТО об обострении ситуации на Донбассе и угрозе срыва плана мирного урегулирования.