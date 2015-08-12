В Днепропетровск с Донбасса доставили трех раненых детей

Об этом во вторник, 11 августа, сообщили в Днепропетровской областной детской клинической больнице, передает Радио Свобода.

Трое братьев жили в селе Невельское Донецкой области. Двое детей – трех и шести лет – оказались под завалами, поэтому получили серьезные травмы. Меньше всего пострадал их старший 11-летний брат.

Как рассказывает мать ребят, ее детей спасли бойцы 93-й бригады, они вытащили их из-под завалов и срочно эвакуировали в больницу в Селидово. После оказания первой помощи в Днепропетровск детей доставили вертолетом.

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По словам директора областной детской больницы Александра Хитрика, команда врачей была готова к приему пациентов, их сразу обследовали, начали лечение. Сейчас маленького мальчика первели из реанимации в обычную палату, где он находится с двумя своими братьями и мамой. С семьей работают психологи.

Ранее УНИАН сообщал, что 8 августа во время обстрела села Невельское Ясиноватского района Донецкой области пострадали двое детей.