Украина дополнительно получит от США полмиллиарда долларов на тренировки военных - Байден

Об этом сообщил вице-президент США Джо Байден в письме председателю Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анне Гопко, сообщили УНИАН в пресс-службе этого комитета.

Средства будут направлены на тренировочные программы на Яворовском полигоне для Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, Байден подтвердил готовность правительства США предоставить дополнительный кредит в 2 млрд долларов, о котором уже было предварительно договорено в апреле этого года.

Вице-президент США также заверил, что его страна и в дальнейшем будет сохранять режим санкций против РФ и будет делать это до тех пор, пока Минские соглашения не будут полностью имплементированы.

По словам Байдена, правительство США будет убеждать Евросоюз в необходимости дальнейших санкций.

«Если Россия не выполнит свои обязательства в рамках этих договоренностей или если прибегнет к новым военным наступлениям вдоль линии конфликта, Соединенные Штаты увеличат цену, которую Россия будет платить за агрессию против Украины, - говорится в письме Байдена. - Наши санкции против России за ее действия в Крыму также будут оставаться в силе до того времени, пока Россия не прекратит оккупацию независимой территории Украины».