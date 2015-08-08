У холдинга Курченко отобрали право использовать бренд Forbes и контент издания - СМИ

Как сообщила старший вице-президент по корпоративным коммуникациям Forbes Media Мия Карбонелл, этот шаг связан с тем, что 30 июля американское правительство включило Сергея Курченко, владельца UMH Group, в санкционный список, пишет ain.ua.

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По ее словам, Forbes ограничил использование лицензии для "Forbes Украина" еще в прошлом году (тогда издательство отказывалось от детальных комментариев, ссылаясь на юридические процедуры).

Отмечается, что с тех пор UMH продолжало выпуск журнала и поддержку сайта с брендом Forbes.

"Но 30 июля этого года правительство США поместило Курченко в список персон, которые попадают под действие санкций. Это запрещает американским компаниям, таким как Forbes, вести дела с Курченко прямо или непрямо (в компаниях, где у бизнесмена доля составляет 50% или больше). И это касается, в частности, UMH Group", - отмечает издание.

"В соответствии с распоряжением американского правительства, Forbes на 6 августа 2015 года предпринял все действия, чтобы отказать «Forbes Украина в доступе к контенту и бренду. В связи с этим, Forbes более не предоставляет UMH Group авторизованный доступ к бренду Forbes для сайта UMH или доступ к домену forbes.ua", - говорится в сообщении представителя компании.