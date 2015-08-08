В Минобороне планируют "очистить" военные вузы от непрофессионалов

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на заявление министра обороны Украины Степана Полторака на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

"Я требую от руководителей военных учебных заведений в течение этого месяца провести переаттестацию преподавательского состава. Я прошу вас очиститься от непрофессионалов и тех, кто не разделяет наше стремление к победе", - подчеркнул он.

Министр обороны также упомянул о необходимости изменения подходов к подготовке офицеров.

"Нужно пересмотреть учебные планы, чтобы больше уделять внимания практическим занятиям, боевой подготовке Мы должны учить наших офицеров принимать решения в реальных условиях, максимально приближенных к боевым", - отметил глава оборонного ведомства.

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Кроме того, министр поручил разработать изменения в законодательство, чтобы иметь возможность максимально привлекать к преподаванию офицеров, имеющих боевой опыт, в частности во время проведения АТО.