Полторак заявил, что начальник Генштаба ВСУ "работает днем и ночью"

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко "работает и днем, и ночью, а недостатки есть у всех".

Так он ответил в среду в Брюсселе на пресс-конференции на вопрос, доволен ли министр обороны работой начальника Генштаба, учитывая критику, которая раздается. "Начальник Генерального штаба работает и днем, и ночью. А недостатки есть у всех", - сказал он.

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Отвечая на вопрос относительно того, пробудет ли он на посту пять лет, учитывая последнюю динамику смены руководства Министерства обороны, Полторак заверил, что если бы он не был убежден, что "Украина победит и сможет создать такие вооруженные силы, я бы не становился министром". "Я работаю столько, сколько я работаю. Если будет принято решение, что я не соответствую должности, я готов уйти. Но я буду делать все возможное, чтобы украинские вооруженные силы стали очень мощными и способными защитить свое государство", - подчеркнул он.