Вооруженный конфликт в центре Киева

В Подольском районе столицы 67-летний местный житель пытался выяснить отношения с двумя юнцами с помощью автомата «Калашникова».

Однако сделать ему это не удалось – ребята отобрали у старика оружие и сразу вызвали милицию.

Как сообщает телеканал НТН, около 17-и часов двое молодых киевлян общались на детской площадке. Вдруг к ним подбежал неизвестный дедушка и начал обвинять в пьянстве и в других грехах.

Дедушка был сильно под хмельком, и шутить вовсе не собирался. Парни и глазом не успели моргнуть, как он вытянул автомат и пошел в наступление. Но парни не растерялись. Один из них раньше занимался боксом, поєтому старый нападающий быстро остался без оружия.

Уже через несколько минут к месту событий подъехал «Джип» с нарядом правоохранителей, которых вызывали ребята.

Сотрудники спецподразделения «Беркут» по горячим следам задержали неизвестного, на которого указали свидетели. Мужчину доставили в райотдел для последующего выяснения.

Автоматчиком оказался 67-летний местный житель. Но вооружен он был не автоматом «Калашникова», а похожим внешне охотничьим карабином «Сайга». Оружие принадлежит сыну деда и зарегистрировано в законном порядке.

По словам задержанного, он хотел только напугать ребят, поэтому из дома взял лишь карабин, а патроны оставил в квартире.

По факту «вооруженного конфликта» продолжатся проверка. Карабин и заряды правоохранители изъяли, а их владельца ожидает административная ответственность за нарушение условий хранения огнестрельного оружия.