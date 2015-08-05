Москаль отчитался Порошенко о борьбе с контрабандой на Закарпатье: поток "встал полностью"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

Порошенко положительно оценил работу, которую развернуло новое руководство области в этом направлении. "Хочу поздравить вас с первыми успешными шагами. Я вижу, что, наконец, на Закарпатье наводится порядок, появляется эффективная государственная власть, наконец, происходит жесткая координация между силовиками, правоохранительными органами", - сказал глава государства в начале встречи, отметив, что предпринятые шаги одобрительно воспринимают не только жители области, но и вся Украина.

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Президент также обратил внимание на ужесточение контроля за товарами, которые перевозятся через границу, перемещение граждан. "Вижу, что выросли очереди на границах. По моему поручению увеличивается присутствие пограничников, направлены силы Службы безопасности Украины. Полностью доверяю вам, они находятся в том числе и в вашей координации", - сказал Порошенко.

Президент выразил убеждение, что, кроме усиления контроля, эффективным в борьбе с контрабандой будет начало работы совместных пунктов пропуска со странами, с которыми граничит Украина на Западе.

По словам главы Закарпатской ОГА, поток контрабанды на украинско-польской, украинско-словацкой, украинско-венгерской границе "встал полностью".

Москаль сообщил, что для эффективной борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров было проведено совместное совещание с участием представителей Украины, Венгрии, Румынии, Польши, Словакии. Как отметил руководитель облгосадминистрации, во время встречи украинская сторона особо настаивала на совместной ответственности и необходимости объединения сил в вопросе борьбы с незаконным оборотом.

"По нашему приглашению приехали и таможенники, и пограничники из сопредельных стран. Разговор был очень принципиальным - если украинские руки передают коробку с сигаретами на границе, то чьи руки из Румынии, Польши, Венгрии, Словакии ту коробку берут? Давайте будем бить по рукам с обеих сторон", - сказал он.

По словам Москаля, по результатам совещания первой отреагировала Венгрия - были разоблачены склады с контрабандой, арестовано значительное количество венгерских таможенников, пограничников.