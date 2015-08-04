МИД Украины: решение РФ по Херсонесу является еще одним свидетельством игнорирования Россией принципов и норм международного права

Решение российского руководства включить памятники и территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» в единый реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации является еще одним свидетельством игнорирования российской стороной принципов и норм международного права.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В контексте временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополь это решение российской стороны не может восприниматься иначе, как попытка присвоить культурное наследие Украины", - отмечается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин принял решение включить памятники и территории Национального заповедника «Херсонес Таврический», который находится в оккупированном Россией Крыму, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, принять Национальный заповедник в федеральное ведение и включить его в Список особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.