Горняки в оккупированном Донецке отказались спускаться в шахту, требуя зарплату за март - СМИ

Около ста горняков донецкой шахты имени Челюскинцев отказались спускаться в шахту, требуя выплатить им задолженность по заработной плате.

Об этом передает «Остров» со ссылкой на источник в угледобывающем предприятии.

«Вторая смена отказалась опускаться. Люди еще не видели зарплаты за март. Скоро должна подъехать третья смена, будут ли они приступать к работе, неизвестно», - сказал собеседник издания.

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По данным источника «Острова», на предприятие прибыл назначенный террористической организацией «ДНР» так называемый глава «городской администрации» Донецка Игорь Мартынов и кто-то из «министров».

Шахта имени Челюскинцев расположена в Петровском районе города Донецка в 20 км от центра города. На предприятии добывается уголь марок ДГ, Д, Г.

Промышленные запасы на 2008 год составляли 85,053 млн тонн, балансовые запасы - 109,412 млн тонн. Разведанных запасов более 10 млн тонн.