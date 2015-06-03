В Донецке из обесточенных из-за боев шахт горняков эвакуируют "дедовским способом"

В Донецке из обесточенных из-за боев шахт эвакуируют шахтеров механическим методом противовеса.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник, на шахте имени Засядько под землей были застигнуты 576 работников предприятия.

"Все три промплощадки шахты оказались обесточены. Сейчас на Засядько эвакуация шахтеров ведется практически «дедовским способом» - используется метод противовеса. В одну клеть кладут груз, во вторую, под землей, садятся люди", - рассказал источник.

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По мнению источника, процесс спасения горняков таким способом займет не менее 8 часов. При этом он отметил, что воздух выработках есть.

Также обесточена шахта имени Скочинского. Здесь в забое оказались 300 горняков. Их эвакуация ведется таким же способом, как и на Засядько.

Кроме того, утром была обесточена и шахта Челюскинцев, однако на данный момент все горняки подняты на поверхность.