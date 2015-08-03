Появилось видео беспорядков в Харькове

По информации местного ресурса 057.ua неизвестные в балаклавах заблокировали в здании, принадлежавшее офиса "Партии регионов", около 30 человек. Молодые люди с оружием, кирпичами, палками пытались штурмовать здание. В нем, по сообщениям СМИ, находились сторонники "Оппозиционного блока".

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На место происшествия прибыли правоохранители. В управлении МВД в Харьковской области отметили, что после осмотра и сбора вещественных доказательств будет принято решение о квалификации данного уголовного правонарушения. "Благодаря своевременному вмешательству правоохранителей, конфликтную ситуацию удалось быстро локализовать и не допустить ее развития. В результате происшествия никто из граждан не пострадал", - говорится в сообщении правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, в Харькове на улице Скрипника сотрудники милиции оцепили место штурма. Вооруженные автоматами спецназовцы стоят по всему периметру.