Харьковский спецназ оцепил место штурма офиса Оппоблока

Как сообщает местный ресурс "Медиаопрт", вооруженные автоматами спецназовцы стоят по всему периметру.

Читайте такжеСМИ: В Харькове неизвестные в балаклавах забрасывают дымовыми шашками офис Оппоблока (фото)

Как сообщал УНИАН, в Харькове на улице Скрипника у офиса харьковского областного отделения "Оппозиционного блока" была слышна стрельба. Около 30 молодых людей в балаклавах разбили микроавтобус охраны Михаила Добкина и выбивают брусчатку перед входом. Они бросают камни в здание бывшего офиса Партии регионов. В свою очередь сотрудники милиции перекрыли улицу Скрипника, на которой продолжаются беспорядки.

Отметим, что на улицу Скрипника приезжали несколько пожарных машин, хотя ни дыма ни огня не наблюдалось. Спустя некоторое время машины уехали, после чего у офиса бывшей Партии регионов был замечен дым.