В Харькове на митинге Оппоблока неизвестные устроили стрельбу и разбили авто охраны Добкина (фото)

Как сообщают местные СМИ и очевидцы, сотрудники офиса заявили, что было слышно несколько хлопков, после чего они закрылись в помещении и не выходят.

Как передает харьковский ресурс "Дозор", в настоящее время около 30 молодых людей в балаклавах разбили микроавтобус охраны Михаила Добкина и выбивают брусчатку перед входом. Они бросают камни в здание бывшего офиса Партии регионов. В свою очередь сотрудники милиции перекрыли улицу Скрипника, на которой продолжаются беспорядки.

Отметим, что на улицу Скрипника приезжали несколько пожарных машин, хотя ни дыма ни огня не наблюдалось. Спустя некоторое время машины уехали, после чего у офиса бывшей Партии регионов был замечен дым.

Сегодня утром сторонники "Оппозиционного блока" во главе с народным депутатом Михаилом Добкиным проводят митинг возле здания Харьковской областной госадминистрации. Пикетчики требуют от облуправления юстиции зарегистрировать харьковское отделение партии, чтобы она смогла принять участие в местных выборах. На митинге в поддержку регистрации "Оппозиционного блока" пожилые женщины пели старинную песню. Милиция улыбалась.

Между тем, площадку перед облуправлением юстиции заняли активисты "Громадськой Варты", выступающие против регистрации партии.