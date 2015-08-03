СМИ: В Харькове неизвестные в балаклавах забрасывают дымовыми шашками офис Оппоблока (фото)

Об этом сообщает издание «Дозор» со ссылкой на сотрудников офиса. По их словам, было слышно несколько хлопков. Люди закрылись в помещении и не выходят.

Как стало известно, около пятидесяти неизвестных молодых людей в балаклавах разбивают брусчатку возле строящегося храма Святых Жен-Мироносиц за Зеркальной струей и бросают в здание.

Несколько человек влезли на крышу здания. Также в сторону офиса летят дымовые шашки. Присутствующие говорят, что также было несколько выстрелов из травматического оружия.

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Также неизвестные молодые люди разбили микроавтобус, который был припаркован возле офиса и подожгли его. Сообщается, что правоохранителей на месте немного.

Напомним, сегодня утром сторонники "Оппозиционного блока" во главе с народным депутатом Михаилом Добкиным проводят митинг возле здания Харьковской областной госадминистрации. Пикетчики требуют от облуправления юстиции зарегистрировать харьковское отделение партии, чтобы она смогла принять участие в местных выборах.