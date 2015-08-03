СМИ: В Харькове неизвестные в балаклавах забрасывают дымовыми шашками офис Оппоблока (фото)
Офис Харьковского регионального отделения «Оппозиционного блока» на улице Скрыпника обстреливают.
Об этом сообщает издание «Дозор» со ссылкой на сотрудников офиса. По их словам, было слышно несколько хлопков. Люди закрылись в помещении и не выходят.
Как стало известно, около пятидесяти неизвестных молодых людей в балаклавах разбивают брусчатку возле строящегося храма Святых Жен-Мироносиц за Зеркальной струей и бросают в здание.
Несколько человек влезли на крышу здания. Также в сторону офиса летят дымовые шашки. Присутствующие говорят, что также было несколько выстрелов из травматического оружия.
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Также неизвестные молодые люди разбили микроавтобус, который был припаркован возле офиса и подожгли его. Сообщается, что правоохранителей на месте немного.
Напомним, сегодня утром сторонники "Оппозиционного блока" во главе с народным депутатом Михаилом Добкиным проводят митинг возле здания Харьковской областной госадминистрации. Пикетчики требуют от облуправления юстиции зарегистрировать харьковское отделение партии, чтобы она смогла принять участие в местных выборах.