На День Независимости в Киеве состоится парад: нацгвардейцев муштруют по 6 часов в день (фото, видео)

Силовые структуры Украины уже начали подготовку к мероприятию на территории авиационного завода Антонов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

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"Уже больше недели, ежедневно, с парадными расчетами гвардии проводится не менее 6 часов строевой подготовки под руководством опытных офицеров", - говорится в сообщении.

Сейчас на территории завода тренируются 300 военных, половина из которых курсанты Национальной Академии НГУ, а другая часть личный состав батальона почетного караула.