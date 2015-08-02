На День Независимости в Киеве состоится парад: нацгвардейцев муштруют по 6 часов в день (фото, видео)
17:23, 02 августа 2015Общество
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В этом году на День Независимости Украины в столице 24 августа состоится военный парад, Национальная гвардия Украины уже начала подготовку.
На территории завода тренируются 300 военных / ngu.gov.ua
Силовые структуры Украины уже начали подготовку к мероприятию на территории авиационного завода Антонов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
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"Уже больше недели, ежедневно, с парадными расчетами гвардии проводится не менее 6 часов строевой подготовки под руководством опытных офицеров", - говорится в сообщении.
Сейчас на территории завода тренируются 300 военных, половина из которых курсанты Национальной Академии НГУ, а другая часть личный состав батальона почетного караула.
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