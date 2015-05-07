В оккупированном Крыму российские военные репетировали парад (фото)

15:06, 07 мая 2015
Общество
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В аннексированном Крыму на площади Нахимова в Севастополе прошла генеральная репетиция парада к 70-летию победы во Второй мировой войне.

ru.krymr.com

Как сообщают "Крым.Реалии", в генеральной репетиции участвовали, как наземные российские войска (пехота и тяжелая наземная техника), так и авиация, совершившая несколько полетов над центром города.

http://ru.krymr.com/

Корабли Черноморского флота России также уже выстроились в кильватерном строю в акватории Севастопольской бухты. Всего в морской части парада примут участие 10 судов.

http://ru.krymr.com

На борту каждого судна был выстроен экипаж, который эмитировал приветствие командующего Черноморского флота России, проплывающего мимо каждого из кораблей.

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