В оккупированном Крыму российские военные репетировали парад (фото)
15:06, 07 мая 2015Общество
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В аннексированном Крыму на площади Нахимова в Севастополе прошла генеральная репетиция парада к 70-летию победы во Второй мировой войне.
В репетиции участвовали наземные российские войска / ru.krymr.com
Как сообщают "Крым.Реалии", в генеральной репетиции участвовали, как наземные российские войска (пехота и тяжелая наземная техника), так и авиация, совершившая несколько полетов над центром города.
Авиация совершила несколько полетов над центром города / ru.krymr.com
Корабли Черноморского флота России также уже выстроились в кильватерном строю в акватории Севастопольской бухты. Всего в морской части парада примут участие 10 судов.
Всего в морской части парада примут участие 10 судов / ru.krymr.com
На борту каждого судна был выстроен экипаж, который эмитировал приветствие командующего Черноморского флота России, проплывающего мимо каждого из кораблей.
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