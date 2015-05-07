В оккупированном Крыму российские военные репетировали парад (фото)

Как сообщают "Крым.Реалии", в генеральной репетиции участвовали, как наземные российские войска (пехота и тяжелая наземная техника), так и авиация, совершившая несколько полетов над центром города.

Корабли Черноморского флота России также уже выстроились в кильватерном строю в акватории Севастопольской бухты. Всего в морской части парада примут участие 10 судов.

На борту каждого судна был выстроен экипаж, который эмитировал приветствие командующего Черноморского флота России, проплывающего мимо каждого из кораблей.