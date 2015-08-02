Российские оккупанты оставили Крым без туристов (видео)

02:48, 02 августа 2015
Общество
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Крымские пляжи остаются безлюдными - и это в самый горячий сезон.

Окупований Крим уже не приваблює туристів / hata-resort.com.ua

В оккупированном Россией Крыму проблемы с туристами, передает Радио Свобода.

В Евпатории много заведений на набережной так и не открылись.

Читайте такжеПутин объявил крымский заповедник "Херсонес" российским "культурным наследием"Большинство туристов в Крыму – бюджетники.

На набережных и пляжах отдыхают также крымчане, которым сейчас сложно найти сезонную работу.

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