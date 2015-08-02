Российские оккупанты оставили Крым без туристов (видео)
02:48, 02 августа 2015Общество
29110 0
Крымские пляжи остаются безлюдными - и это в самый горячий сезон.
Оккупированный Крым уже не привлекает туристов / hata-resort.com.ua
В оккупированном Россией Крыму проблемы с туристами, передает Радио Свобода.
В Евпатории много заведений на набережной так и не открылись.
Читайте такжеПутин объявил крымский заповедник "Херсонес" российским "культурным наследием"Большинство туристов в Крыму – бюджетники.
На набережных и пляжах отдыхают также крымчане, которым сейчас сложно найти сезонную работу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter