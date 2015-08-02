Российские оккупанты оставили Крым без туристов (видео)

В оккупированном Россией Крыму проблемы с туристами, передает Радио Свобода.

В Евпатории много заведений на набережной так и не открылись.

Читайте такжеПутин объявил крымский заповедник "Херсонес" российским "культурным наследием"Большинство туристов в Крыму – бюджетники.

На набережных и пляжах отдыхают также крымчане, которым сейчас сложно найти сезонную работу.