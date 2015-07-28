В первую очередь на Донбассе будут восстанавливать электро- и водоснабжение - глава Госагентства

Об этом в эфире "5 канала" заявил Вадим Черныш, председатель Государственного агентства по вопросам восстановления Донбасса.

"Мы имеем перечень объектов, которые подлежат непосредственному восстановлению. В первую очередь, это вода и свет. Есть одно предприятие "Вода Донбасса", которое предоставляет воду большинству людей региона. Большинство коммунальных предприятий также расположены на территории, которую Украина сейчас не контролирует", - говорит Черныш.

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"Именно поэтому в рамках Минских соглашений в рамках ОБСЕ готовилась программа для решения проблем с питьевой водой, в том числе и для тех украинцев, которые живут на неподконтрольной территории", - утверждает чиновник.

В то же время, по его словам, Луганская и Донецкая ОГА не имеют проектов и приоритетов даже для освоения государственных средств, направленных на ремонт инфраструктуры Донбасса.

Как сообщал УНИАН ранее, Вадим Черныш считает, что на восстановление Донбасса после боевых действий надо в целом больше $1,8 млрд.