Что такое манипуляции свободой слова и как уберечь от них выборы в Киеве?

Национальная комиссия по утверждению свободы слова и развитию информационной отрасли при Президенте Украины обеспокоена использованием манипуляционных медиа-технологий во время избирательной кампании в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь сегодня на заседании комиссии, которое состоялось в Секретариате Президента. Участники встречи обсудили ряд приоритетных задач развития национальной информационной сферы.

Отдельное внимание во время совещания было уделено рассмотрению подготовленного законопроекта о Системе общественного вещания в Украине, который будет передан межведомственной рабочей группе, созданной Указом Президента 21 февраля 2008 года. Члены Национальной комиссии высказали замечания и дополнения к проекту закона и признали необходимым после окончательной доработки документа провести общественные слушания с привлечением широкого круга экспертов и журналистских организаций.

Национальная комиссия высказала предостережения относительно использования манипуляционных медиа-технологий во время столичной избирательной кампании и призвала Средства массовой информации и политические силы придерживаться европейских избирательных стандартов.

Члены комиссии обратились в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой провести обстоятельный мониторинг работы СМИ и соблюдения принципа равенства возможностей и реализации прав граждан на правдивую информацию.

Во время заседания была рассмотрена ситуация, сложившаяся в работе журналистов коммунальных СМИ, в частности в Киеве и подчеркнута недопустимость вмешательства чиновников в редакционную политику масс-медиа.

Участники совещания также заслушали информацию председателя комиссии Тараса ПЕТРИВА о подготовке «Белой книги» по вопросам свободы слова и развития информационной сферы Украины.