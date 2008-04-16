СБУ задержала студента, через Интернет кравшего деньги с кредитных карточек

Управление Службы безопасности Укераини в Винницкой области задержало 20-летнего студента, который с помощью Интернета воровал деньги с кредитных карточек частных лиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Винницкой области.

Согласно сообщению, 20-летний студент одного из местных высших учебных заведений создал механизм похищения личных средств граждан с их карточных счетов в банковских учреждениях. Для этого осенью прошлого года он разместил в сети Интернет фиктивное объявление относительно трудоустройства за рубежом в несуществующей компании США. Желающие должны были послать резюме в виде заполненной анкеты, в которой среди прочего указать реквизиты платежной карточки. Получив необходимые данные, студент зашел на сайт магазина мобильной связи и после нескольких неудачных попыток, несанкционированно, без ведома банковского учреждения и владельца карточки, вмешался в работу автоматизированных систем, которые имеют отношение к обслуживанию карточных счетов. Студент несколько раз снял с карточки средства.

По данному факту СБУ возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей, что привело к потере и подделке информации) и ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Проводится следствие.