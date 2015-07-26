На Хмельнитчине правоохранители поймали еще одного заключенного, на свободе остаются двое преступников
Правоохранители продолжают проведение спецоперации.
По состоянию на 22.00 субботы 25 июля задержали уже четверых заключенных, которые сбежали во время плановой перевозки из изолятора временного содержания в СИЗО в Хмельницкой области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.
"Задержаны четверо злоумышленников, у одного из них изъят табельный пистолет военнослужащих Национальной гвардии, которым злоумышленники завладели во время побега", - говорится в сообщении.
На свободе остается уроженец поселка Чемеровцы Хмельницкой области 37-летний Роман Гадзина, который был арестован по подозрению в изнасиловании, хулиганстве и нарушении неприкосновенности жилья и 23-летний Денис Ничипорук, уроженец села Китайгород Каменец-Подольского района. Он был осужден за совершение грабежа.
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Как сообщал УІНАН, в Хмельницкой области во время этапирования из поезда сбежали шестеро осужденных. Для их поиска привлекли вертолеты.
Отмечается, что мужчины совершили нападение на стражу, ранили двух конвоиров и завладели их табельними пистолетами.
«Все работники милиции подняты по тревоге, в области объявлен план «Сирена» по поиску и задержанию беглецов», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что раненые военнослужащие госпитализированы. Один из них - прапорщик Национальной гвардии Украины – ранен в обе руки, второй – караульный солдат – имеет ранение бедра.