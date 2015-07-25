Против военных, которые допустили побег осужденных во время конвоирования, открыли дело

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона, сведения по факту уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 425 УК украины внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как отмечается, данные о лицах, в отношении которых начато уголовное производство и осужденных устанавливаются.

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На месте происшествия работает совместная группа прокурорско-следственных работников военной прокуратуры.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств уголовного производства, а также места нахождения преступников.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области во время этапирования из поезда сбежали шестеро осужденных.