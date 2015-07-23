Завтра жара отпустит лишь западные регионы, в других областях будет до +37

В пятницу, 24 июля, атмосферный фронт с северо-запада Европы придет в Украину и временно ослабит жару в западных областях до 23-29 градусов тепла.

На остальной территории ожидается в течение дня 25-32, на юге местами 34-37 градусов тепла. Ожидается сухая погода, лишь в западной части пройдут локальные грозовые дожди, сообщает «Оpogode». В западной части местами пройдут дожди и грозы. Температура воздуха ночью 17-22 тепла, днем ​​23-29 градусов тепла. В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 14-20 тепла, днем ​​24-30 градусов тепла. В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 15-20, днем ​​26-32 градуса тепла. Читайте такжеВ Китае более 178 тысяч человек пострадали из-за засухи В восточных областях - преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 14-20 тепла, днем ​​26-32 градуса тепла. В южной части дожди маловероятны. Температура воздуха ночью 17-22 градуса тепла, днем ​​30-35, местами 37 градусов тепла. В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днем ​​30-33 градуса тепла. Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.

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