Завтра в Украине воздух раскалится до +37

В четверг, 23 июля, в Украине температура воздуха повысится, она ожидается в пределах 28-32, на западе и юге до 32-37 градусов тепла.

В большинстве областей дождей не ожидается, антициклон, область высокого атмосферного давления, обусловит сухую погоду. Об этом сообщает «Оpogode». В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 17-22 тепла, днем ​​29-34, местами 35-37 градусов тепла. В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем ​​27-32 градуса тепла. В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 13-18, днем ​​26-32 градуса тепла. Читайте такжеСильная жара может негативно повлиять на урожай кукурузы в Украине В восточных областях - преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 14-19 тепла, днем ​​23-28 градусов тепла. В южной части дожди маловероятны. Температура воздуха ночью 17-22 градуса тепла, днем ​​28-33, местами 35-37 градусов тепла. В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем ​​30-32 градусов тепла. Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.

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