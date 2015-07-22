Завтра в Украине воздух раскалится до +37
В четверг, 23 июля, в Украине температура воздуха повысится, она ожидается в пределах 28-32, на западе и юге до 32-37 градусов тепла.
В большинстве областей дождей не ожидается, антициклон, область высокого атмосферного давления, обусловит сухую погоду. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 17-22 тепла, днем 29-34, местами 35-37 градусов тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем 27-32 градуса тепла.
В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 13-18, днем 26-32 градуса тепла.
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В восточных областях - преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 14-19 тепла, днем 23-28 градусов тепла.
В южной части дожди маловероятны. Температура воздуха ночью 17-22 градуса тепла, днем 28-33, местами 35-37 градусов тепла.
В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 30-32 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается юго-западный, 5-12 м/с.