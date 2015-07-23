Правозащитники сообщили о двух безнаказанных убийствах в воинских частях

Об этом сказано в заявлении Украинского Хельсинского союза, опубликованном на сайте организации.

Родственники погибших бойцов обратились за помощью к Украинскому Хельсинскому союзу по правам человека, поскольку правоохранительные органы отказываются качественно расследовать убийства, сказано в сообщении.

Согласно им, в одном случае погиб боец 13 Черниговского отдельного мотопехотного батальона Павел (имя изменено), который был смертельно ранен выстрелом в шею во время дежурства на одном из блокпостов в селе Клещеевка Донецкой области.

По словам очевидцев, стрелял заместитель командира батальона.

На следующий день, 30 июня, парень умер от тяжелого ранения.

"Прошел почти месяц со дня убийства и до сих пор не сделано никаких шагов в расследовании дела. Более того, заместителя командира батальона, который, по словам очевидцев, стрелял в парня, до сих пор не задержали", - сказано в сообщении.

Читайте такжеНа Донетчине милиция задержала четырех военнослужащих по подозрению в двух убийствахЕще одно жестокое убийство было совершено на территории 93-й механизированной бригады в пгт. Черкасское Днепропетровской области, где было найдено связанное по рукам и ногам тело военного Николая (имя изменено). Причины и обстоятельства убийства пока не выяснены.

"До сих пор к ответственности не привлечено руководство воинской части за нарушение уставных правил внутренней службы. Во время расследования военная прокуратура не вмешивалась, хотя преступление было совершено на территории воинской части. В июне 2015 года уголовное дело по факту убийства военного вообще было закрыто так сказать по отсутствию действий уголовного правонарушения", - говорится в заявлении.

Юристы Украинского Хельсинского союза по правам человека помогли родственникам обоих погибших подать ходатайство о предоставлении в уголовных процессах статуса потерпевшего и взять материалы дела, чтобы получить возможность влиять на его ход.

Сейчас юристы готовят жалобу в Генеральную прокуратору Украины по поводу халатного отношения военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона в случае убийства Николая и жалобу в прокуратуру Днепропетровска относительно бездействия следователя по делу погибшего Павла.