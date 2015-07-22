На Закарпатье троих задержанных "на горячем" контрабандистов отправили в военкомат - Москаль

Об этом на своем сайте сообщил председатель Закарпатской области Геннадий Москаль.

"Сигареты изъяты, а задержанные (мужчины призывного возраста), направлены в военкомат для мобилизации в Вооруженные силы Украины", - отметил он.

Позавчера в одном из грузовых вагонов поезда, что провозил за границу руду, обнаружили шесть ящиков сигарет. Сейчас силовики устанавливают организаторов этой контрабандной схемы, подчеркнул Москаль.

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Кроме того, вблизи границы со Словакией обнаружен дельтаплан, который при приближении пограничников взлетел в сторону Словакии. О незаконном воздушном пересечении границы уведомлены словацкие пограничники.

Председатель Закарпатской ОГА отметил, что по сравнению с предыдущим периодом количество попыток контрабанды на Закарпатье резко поубавилось. При этом работники военкоматов не могут найти лиц, проходящих по базе данных силовиков как контрабандисты (таких в области, по словам Москаля, около 2,5 тыс. лиц), чтобы вручить им повестки.

Также глава Закарпатской области сообщил, что шестая волна мобилизации в регионе выполнена только на 10%.